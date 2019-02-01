ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سد في البرازيل إلى 110

المصدر: أ ف ب

ارتفع عدد ضحايا كارثة برومادينيو إلى 110 قتلى و238 مفقودا، وذلك بعد استخراج مزيد من الجثث الخميس من أطنان الوحل التي تدفقت إثر انهيار سد في جنوب شرق البرازيل، وفق ما ذكر رجال الإطفاء.

وكانت الحصيلة مساء الأربعاء 99 قتيلاً، فضلاً عن 259 مفقوداً.

وقال اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إن من بين الجثث الـ110 التي عثر عليها، تم التعرف إلى 71 جثة.

ووقعت الكارثة في 25 كانون الثاني/ يناير، عندما تسبب انزلاق للتربة بانهيار السد في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وكانت ولاية ميناس جيرايس تضررت في العام 2015 جراء انهيار سد منجمي آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، وأسفر عن 19 قتيلاً وتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة في البلاد.