وفاة رجل أعمال موريتاني تجبر طائرة مغربية على الهبوط اضطراريًا

أجبرت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية على الهبوط اضطراريًا، اليوم الخميس، في مطار الحسن الأول بمدينة لعيون بالصحراء الغربية؛ إثر وفاة رجل أعمال موريتاني كان على متن الرحلة المتجهة من نواكشوط إلى الدار البيضاء.

وحسب ما أورد موقع “صحراء ميديا” الموريتاني، فقد انطلقت طائرة “بوينغ” المغربية، من مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” الساعة السابعة وتسع عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي، لكنها اضطرت للهبوط في مدينة لعيون؛ بعد إصابة أحد الركاب بنوبة قلبية.

وهبطت الطائرة اضطراريًا، بعد أن تلقت المصالح الملاحية بالمطار، عبر برج المراقبة، إشارة من قائد الطائرة، يطلب إحضاء طبيب وسيارة إسعاف؛ لتعرض راكب موريتاني لوعكة صحية، وإصابته بتشنجات عصبية.

وتم نقل جثة رجل الأعمال الموريتاني، لمستودع الأموات بمستشفى مولاي الحسن بذات المدينة، في انتظار القيام بإجراءات الدفن.

وغادرت الطائرة مطار الحسن الأول بمدينة لعيون، عند الساعة 11 والنصف بالتوقيت المغربي، لتكمل رحلتها نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وذكر موقع صحراء ميديا نقلًا عن مصادره، أن رجل الأعمال المتوفى يبلغ من العمر سبعين عامًا، وهو من مواليد مدينة أطار شمال البلاد.