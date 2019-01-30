لص يصاب بنوبة قلبية أثناء سرقة سيارة في الشارع (فيديو)

أصيب لص بنوبة قلبية مميتة أثناء محاولته سرقة سيارة قس إنجيلي في البرازيل.

وأظهرت كاميرات المراقبة ثلاثة أشخاص وهم يقتربون ببطء من سيارة القس، التي كانت متوقفة في شارع سكني بمدينة جوارولوس الواقعة قرب ولاية ساو باولو، جنوب شرق البرازيل.

وحاصر اللصوص الأبواب الأمامية للسيارة مساء يوم الأحد، قبل أن تسير السرقة في الاتجاه الخاطئ.

وبعد لحظات تمكن أحد اللصوص من فتح باب السيارة ولكنه سقط فجأة على الرصيف بعد تعرضه لنوبة قلبية مميتة.

وهرب أحد اللصوص والذي كان يقف على بعد بضعة أقدام فقط من اللص الميت، بينما ظل اللص الثالث عند باب الراكب الأمامي.

وبعد مرور إحدى السيارات عاد اللص الخائف إلى صديقه فاقد الوعي وسحبه بينما كان يحاول إفاقته.

وخرجت امرأة من السيارة ثم تبعها القس، ووقف الاثنان بعيدًا عن اللصوص، ثم جرى اللص الخائف من المكان واختفى من المشهد.

وبعد مرور بضع ثوان ظهر اللص الثالث من الجهة اليمنى من السيارة ومعه على ما يبدو حقيبة يد.

ولم ترد أي تقارير عن اعتقال اللصوص أو عن اسم اللص الميت أو عمره.