حريق في مصر يثير سخرية واسعة بسبب خرطوم المطافي (فيديو)

@eremnews . . أثارت طريقة تعامل فريق إطفاء بمصر مع حريق شب في إحدى الشقق السكنية، سخرية واسعة بين الناشطين، الذين انتقدوا عجز فرق الإطفاء عن التعامل مع الحريق. وتداول ناشطون فيديو يظهر بعض أفراد فريق الإطفاء وهم يحاولون إخماد حريق بإحدى الشقق التي كانت تشتغل فيها النيران ويتصاعد منها الدخان الأسود، في الوقت الذي فشل فيه خرطوم المياه من الوصول للششقة المشتعلة.