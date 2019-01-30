حريق في مصر يثير سخرية واسعة بسبب خرطوم المطافي (فيديو)

أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعملية إطفاء حريق شبَّ في إحدى الشقق السكنية بمصر، سخرية واسعة بين الناشطين، الذين انتقدوا عجز فرق الإطفاء عن التعامل مع الحريق.

ويظهر في المقطع بعض أفراد فريق الإطفاء وهم يحاولون إخماد حريق بإحدى الشقق التي كانت تشتغل فيها النيران ويتصاعد منها الدخان الأسود، في الوقت الذي فشل فيه خرطوم المياه من الوصول للشقة المشتعلة.

وكان واضحًا في المقطع، ضعف ضخ المياه في خرطوم المطافي إذ كانت المياه تصل للطوابق التي تقع أسفل الشقة المشتعلة، وهو ما أثار سخرية واسعة بين الناشطين الذين قاموا بتصوير الواقعة وبثها عبر الإنترنت.

وقال أحد شهود العيان -على الواقعة في مقطع كان يصوره على ما يبدو- ساخرًا: “هم بيحموا العمارة ليرد عليه آخر هم بينضفوا العمارة ولا بيطفوا الحريقة، دا بث مباشر للتخلف بتاع المطافي، حموا الناس وحموا الدنيا”.

وأضاف: “الحريق في الدورين الأخيرين وواقفين بيطفوا بالخرطوم، وهم واقفين في الشارع، خلاص ولعت الشقة اللي فوقها وحتولع اللي جنبها، النار شغالة ومسكت في اللي فوق”.

وخلال تصوير المشهد، سمع صوت انفجار قوي، ليعلق الشخص قائلاً: “انفجرت الشقة”، لتزيد بعدها كثافة النيران والدخان المتصاعد من الشقة، في ظل عجز رجال الإطفاء عن التعامل مع الوضع، بحسب ناشطين.

وأثارت تلك الوقعة حالة من التندر بين الناشطين عبر مواقع التواصل، وسط انتقادات لغياب الحلول الناجعة في التعامل مع مثل هذه الحالات.

واكتفى مغرد عبر حساب باسم متفائل باختصار ما حدث بقوله: “أحدث التكنولوجيا المتطورة لدى المطافي المصرية”.

أحدث التكنولوجيا المتطورة لدى المطافي المصرية ???? pic.twitter.com/JErNUKHVjQ — الدكتور متفائل (@DaimondQ8) January 29, 2019

بدوره علق مغرد يدعى بومشعل على الواقعة قائلًا: “مطافي القاهره وآخر ابداعات المطافي والاحترافيه حاضرة وبقوة”.

مطافي القاهره وآخر ابداعات المطافي والاحترافيه حاضره وبقوه ???? pic.twitter.com/V2JNsD003R — BO-MESHAL ???????? (@QATAR__4EVER) January 28, 2019

واعتبر أحد الناشطين أن ما قام به رجال المطافي “تصرّف سليم” على حد تعبيره، وقال: “المطافي قاعدين يسوون عملية تبريد وتمنيع، علشان ما ينتقل الحريق لشقق ثانية. و هذي تعتبر طريقة دفاعية للمكافحة. والمفروض أنَّ هناك اطفائيين يكافحون الحريق من داخل العمارة للقضاء عليه في نفس الشقة. تصرف سليم من خارج العمارة”.