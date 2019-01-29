كاميرا مراقبة تفضح ستينيًا تحرش بطفلة سورية في تركيا (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في تركيا، القبض على رجل ستيني؛ بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تحرشه بطفلة سورية داخل متجر.

وذكر موقع “عكس السير”، نقلًا عن صحيفة “حرييت” التركية، أن الحادثة وقعت في مقاطعة “إرنيك”، والتقطتها كاميرات المراقبة، حيث ظهر الرجل الذي لم تكشف جنسيته، وهو يتحرش داخل المتجر بطفلة سورية عمرها 10 أعوام.

وأثار المقطع المصور، والذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، غضبًا بين ناشطين وأهالي المقاطعة.

وفور انتشار المقطع، قام رجال الأمن باعتقال الرجل من داخل منزله، بعد فحص كاميرات المراقبة والتعرف على هويته.