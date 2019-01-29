مقتل 4 وإصابة 200 في أقوى إعصار يضرب كوبا منذ 80 عامًا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين، إثر إعصار نادر ضرب العاصمة الكوبية هافانا.

كما تسبَّب الإعصار باقتلاع أسقف البيوت وقلب العربات، وحوَّل في مساره بعض المباني إلى أنقاض.

ويعدّ الإعصار الأقوى الذي يضرب كوبا منذ 80 عامًا حسب خوسيه روبييران وهو عالم أرصاد في هيئة الأرصاد الجوية في كوبا.

وشقَّ الإعصار طريقه لمسافة 11.5 كيلومتر عبر هافانا لمدة 16 دقيقة، واتَّسع محيطه ليصل إلى كيلومتر في بعض الأوقات.

وتناثرت قطع الزجاج المحطم والأنقاض في شوارع الأحياء الأكثر تضرّرًا لاسيما في شرق ووسط هافانا، كما سقطت الأشجار وخطوط الكهرباء، وافتقرت بعض المناطق إلى الكهرباء ومياه الشرب.

ولا تشهد كوبا سوى عدد قليل نسبيًا من الوفيات في موسم الأعاصير، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى خطط الإجلاء الصارمة التي تطبّقها.

لكن الإعصار الأخير فاجأ هافانا، رغم أن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة حذَّرت السكان من اقتراب موجة برد قادمة من الشمال ومن رياح قادمة من الجنوب؛ ما قد يتسبب في رياح شديدة وعواصف رعدية وتساقط أمطار غزيرة في المنطقة.

وقال رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا طارئًا في ساعة مبكرة أمس الاثنين، لتقييم الأضرار واتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع أعمال الإصلاح.