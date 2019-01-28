القبض على كويتي دهس عامل نظافة بعنف وفر هاربًا (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة “الأحمدي” في الكويت من إلقاء القبض على مواطن، في العشرينات من عمره، أقدَم على دهس عامل في “الخيران” قبل أنْ يفرَّ هاربًا.

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام السائق المتهور بعامل النظافة بشكل عنيف، قبل أن يفرَّ هاربًا، دون أن يتوقف أو يطمئن على العامل، الذي نهض لاحقًا واقفًا على قدميه، رغم الحادث العنيف.

وكان المقطع المتداول، أثار غضبًا بين ناشطين على مواقع التواصل، بسبب تصرّف السائق، الذي وصفوه بالمستهتر واللامسؤول، قبل أن يتم القبض عليه بعد يومين من الحادثة.