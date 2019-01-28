القبض على كويتي دهس عامل نظافة بعنف وفر هاربًا (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة “الأحمدي” في الكويت من إلقاء القبض على مواطن، في العشرينات من عمره، أقدَم على دهس عامل في “الخيران” قبل أنْ يفرَّ هاربًا.
ووثق مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام السائق المتهور بعامل النظافة بشكل عنيف، قبل أن يفرَّ هاربًا، دون أن يتوقف أو يطمئن على العامل، الذي نهض لاحقًا واقفًا على قدميه، رغم الحادث العنيف.
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@eremnews . . . . تبحث الشرطة الكويتية عن سائق سيارة “مستهتر” أقدم على دهس عامل نظافة في مدينة “الخيزران” جنوب البلاد، ثم لاذ بالفرار. وقال حساب “المجلس” على “تويتر”:”البحث جارٍ عن شخص مستهتر دهس عامل نظافة في الخيران.. وفر هاربًا، تاركًا العامل يصارع الموت خلفه دون أن يتوقف، أو يسعفه”. وأظهر فيديو نشره “المجلس” على “تويتر” عاملَ نظافة يقطع الشارع وهو يجر خلفه صندوق نفايات، فارتطمت به سيارة تسير بسرعة كبيرة، ليرتطم بسيارات كانت متوقفة إلى جانب الطريق، غير أن السائق لم يتوقف، بل تابع مسيره بسرعة فارًا من المكان. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #سائق #سيارة #عامل #موت #دهس #جرائم #شارع #محاكمة #video #photo #الكويت #kuwait
وكان المقطع المتداول، أثار غضبًا بين ناشطين على مواقع التواصل، بسبب تصرّف السائق، الذي وصفوه بالمستهتر واللامسؤول، قبل أن يتم القبض عليه بعد يومين من الحادثة.
بعد ان عرضنا مقطع الفيديو لمستهتر دهس عامل نظافه بسيارته في منطقه الخيران . مباحث الاحمدي تمكنت من ضبطه وضبط المركبة حيث تبين انه مواطن كويتي مواليد ١٩٩٧ وتم احالته الي التحقيق . pic.twitter.com/5GR6Yb2f23
— حمد السريع (@bomshary871) January 27, 2019