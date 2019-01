القبض على كويتي دهس عامل نظافة بعنف وفر هاربًا (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . . . تبحث الشرطة الكويتية عن سائق سيارة "مستهتر" أقدم على دهس عامل نظافة في مدينة "الخيزران" جنوب البلاد، ثم لاذ بالفرار. وقال حساب "المجلس" على "تويتر":"البحث جارٍ عن شخص مستهتر دهس عامل نظافة في الخيران.. وفر هاربًا، تاركًا العامل يصارع الموت خلفه دون أن يتوقف، أو يسعفه". وأظهر فيديو نشره "المجلس" على "تويتر" عاملَ نظافة يقطع الشارع وهو يجر خلفه صندوق نفايات، فارتطمت به سيارة تسير بسرعة كبيرة، ليرتطم بسيارات كانت متوقفة إلى جانب الطريق، غير أن السائق لم يتوقف، بل تابع مسيره بسرعة فارًا من المكان.