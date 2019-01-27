زفاف يتحول إلى مأتم بعد مقتل 16 شخصاً وإصابة 30 آخرين (فيديو وصور)

لقى 16 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد؛ إثر انهيار جدار فندق كان يستضيف حفل زفاف جنوبي بيرو.

وتداول ناشطون وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الكارثة وعمليات الإنقاذ.

A wall and roof collapsed on dozens of people at a wedding celebration in Peru's #Abancay killing at least 16, injuring 30. pic.twitter.com/5Qby19r7Ge — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) January 27, 2019

وقال جورج شافيز، رئيس الدفاع المدني في بيرو، إن عشرات الأشخاص الذين كانوا يرقصون خلال الحفل علقوا أسفل الجدار المنهار بفندق “الهمبرا” في مدينة “أبانكاي”، جنوبي بيرو.

#AHORA | Este es el panorama en #Abancay, luego que 15 personas fallecieran tras la caída de un techo durante una boda pic.twitter.com/bstcVeCgg2 — Exitosa Noticias (@exitosape) January 27, 2019

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء الحادث.

وذكرت مصادر الإسعاف أنه أُصيب في الحادث 30 شخصاً آخرين تم انتشالهم من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج، حسب المصدر ذاته.