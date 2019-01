زفاف يتحول إلى مأتم بعد مقتل 16 شخصاً وإصابة 30 آخرين (فيديو وصور)

لقى 16 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد؛ إثر انهيار جدار فندق كان يستضيف حفل زفاف جنوبي بيرو.

وتداول ناشطون وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الكارثة وعمليات الإنقاذ.

A wall and roof collapsed on dozens of people at a wedding celebration in Peru's #Abancay killing at least 16, injuring 30. pic.twitter.com/5Qby19r7Ge

