اعترافات والدة “طفل البلكونة” تكشف كيف عرضت ابنها للموت

اعترفت سيدة مصرية اليوم السبت، بتعريض حياة طفلها للخطر، كاشفة كواليس إجباره على الخروج من شرفة المنزل المرتفعة، وتعريضه لخطر السقوط المفضي للموت، وذلك بسبب نسيانه مفاتيح المنزل.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على المتهمة بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة غرب القاهرة، عقب تداول فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تخرج ابنها من الشباك، وتحاول توصيله بشرفة بعد نسيانه مفتاح الشقة داخلها، وإغلاق الباب.

وقالت والدة الطفل وتعمل عاملة نظافة، أمام جهات التحقيق الأمنية، السبت، إنها عادت من عملها مرهقة وتشعر بالتعب، إلا أنها لم تتمكن من دخول منزلها بسبب فقدان ابنها مفتاح الشقة ما اضطرها إلى حمله للصعود إلى شرفة النافذة مرة أخرى لكي يفتح لها باب الشقة.

وأجرى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمحافظة الجيزة، التحريات الأولية حول “فيديو البلكونة” عقب إلقاء القبض على الأم المنسوبة إليها الاتهامات، التي تبين أنها والدة الطفل، وليست زوجة والده، ولجأت إلى هذا في ظل غياب والد الطفل الذي كان في زيارة لأسرته بمحافظة الفيوم جنوب الدلتا، وعقب عودته عرف بتفاصيل الواقعة.

وبحسب التحقيقات، فإن الأم حاولت فتح الشقة أكثر من مرة للدخول إلا أنها فشلت، قائلة: “أنا جاية تعبانة من الشغل وكنت عايزة أرتاح، وأنا مكنتش سايباه لوحده كنت ماسكة رجله وكنت خايفة عليه وهو بيطلع البلكونة.. ومكنتش عارفة إن الموضوع هيكبر كده”.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الاعترافات والواقعة، وأحالت تسجيل اعتراف الأم، إلى النيابة، فضلًا عن المتهمة ذاتها التي باشرت التحقيقات.

ورصد قطاع الأمن العام، تداول مقطع فيديو يظهر خلاله سيدة تجبر ابنها على التسلق من نافذة سلم عقار إلى شرفة شقة بطابق مرتفع، كاد أن يسقط خلالها حتى تمكنت من سحبه لداخل النافذة مرة أخرى والتعدي عليه بالضرب.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لتعرّض طفل للخطر على يد والدته، وظهر في الفيديو قيام سيدة بإخراج ابنها من الشباك، ومحاولة توصيله بشرفة بعد نسيانه مفتاح الشقة داخلها، وانغلاق الباب.

وكشف الفيديو لحظات الرعب التي عاشها الطفل بسبب تعرّضه لخطر الموت، بينما كان ينادي الجيران عليها خشية من سقوط الطفل، ولكنها أصرت على توصيله بالشرفة، في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.