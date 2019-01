اعترافات والدة “طفل البلكونة” تكشف كيف عرضت ابنها للموت

View this post on Instagram

@eremnews . . . تمكنت السلطات الأمنية في مصر، يوم السبت، من القبض على سيدة عرضت حياة طفلها للخطر، بعدما أخرجته في شرفة المنزل المرتفعة، وعرضته لخطر السقوط المفضي للموت، وذلك بسبب نسيانه مفاتيح المنزل. وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهمة بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة خلال الساعات الأولى من صباح السبت، حيث أكدت التحريات أن السيدة التي قامت بذلك الفعل، هي والدة الطفل، وليست زوجة والده وتُدعى “هند”. وأثارت الحادثة، حالة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر في الفيديو قيام سيدة بإخراج ابنها من الشباك، ومحاولة توصيله بـ”شرفة” بعد نسيانه مفتاح الشقة داخلها، وإغلاق الباب. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جرائم #طفل #سيدة #امرأة #شباك #منزل #شرفة #سقوط #موت #مفتاح #مواقع_التواصل #مصر #egypt #video #socialmedia