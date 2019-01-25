حريق يلتهم مركزًا تجاريًا وسط بغداد (فيديو)

التهم حريق كبير، اليوم الجمعة، بناية تجارية، في منطقة الأعظمية شمال العاصمة بغداد، دون الإعلان عن خسائر بشرية.

وقالت وسائل إعلام محلية: إنّ “حريقًا اندلع في أحد المراكز التجارية المهمة في منطقة الأعظمية ببغداد، فيما لم تعلن السلطات المختصة خسائر بشرية أو مادية لغاية الآن”، مضيفة أنّ “الدفاع المدني وفرق الإطفاء اتجهت إلى موقع الحادث وأخمدت النيران”.

يأتي ذلك، بعد ساعات على اندلاع حريق مماثل داخل مخزن للخشب في مدينة الصدر شرقي بغداد، وتسجيله خسائر مادية فقط.

كما اندلع حريق، يوم أمس الخميس، في سوق “الكيارة” الشهير بمدينة الصدر، مما تسبب بخسائر مادية كبيرة.

وأعلن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان بوهان، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق “الگيارة”، مشيرًا إلى أنّ “السوق المحترق كان يضم مواد “السندويج بنل” سريعة الاشتعال، وهو مبني بشكل غير نظامي”.

وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر حرائق كبيرة في بعض الأسواق والمؤسسات الحكومية، تتسبب غالبًا بخسائر مادية، فيما تقول التحقيقات إن الأسباب التي تؤدي إلى تلك الحرائق مختلفة، وأبرزها وجود تماس كهربائي.