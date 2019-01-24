شجار بسيط يدفع رجلًا لتقطيع صديقه ورمي أشلائهِ في المرحاض

المصدر: ا ف ب

أوقفت الشرطة الهندية رجلًا متّهمًا بقتل صديقه وتقطيع جثّته ورمي الأشلاء في المرحاض، بحسب ما أعلنت السلطات، اليوم الخميس.

وكُشف أمر هذه الجريمة الشنيعة، بعدما عثر سكان في مجمّع سكني في بومباي على قطع لحم تسدّ أنابيب الصرف الصحي.

وقال المسؤول في الشرطة جايانت باجبال: “عثرنا على إصبعين، ما سمح لنا بالتأكيد أنها أشلاء بشرية”.

وبعد شمّ رائحة كريهة، فتشت الشرطة إحدى شقق المجمّع، فعثرت على أداة كهربائية يُعتقد أنها استخدمت لتقطيع الجثّة.

وقال باجبال، إن هوية صاحب الشقّة أصبحت معروفة، بعد أن تم دفعه بالحيلة للعودة إلى مسكنه، فوقع في الفخ وتم توقيفه.

وأقرّ الرجل البالغ من العمر 40 عامًا، بأنه قتل صديقه إثر شجار بسيط، واعترف للشرطة بأنه قطّع الجثّة على مدى يومين أو ثلاثة، ووضع الأشلاء في أكياس نفايات رماها في عدّة مواقع.