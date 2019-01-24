جنازة مهيبة للأطفال السوريّين ضحايا “حريق دمشق” (فيديو)

شيَّع أهالي العاصمة السورية، دمشق، الأطفال السبعة الذين راحوا ضحية حريق شبَّ في منزلهم، وذلك في جنازة مهيبة، وثَّقها مقطع فيديو متداول.

ولقي 7 أطفال من عائلة واحدة حتفهم إثر حريق هائل اندلع ليل الثلاثاء في المبنى الذي يقطنون فيه في منطقة العمارة وسط دمشق.

بالفيديو : تشييع جثامين الأطفال الذين قضو في حي العمارة بسبب احتراق منزلهم بالفيديو : تشييع جثامين الأطفال الذين قضو في حي العمارة بدمشق بسبب احتراق منزلهم Posted by ‎دمشق الآن‎ on Thursday, January 24, 2019

وأكد مصدر في شرطة دمشق أن رجال الإطفاء والدفاع المدني استغرقوا أكثر من ساعة ونصف الساعة، للسيطرة على الحريق وتم نقل المصابين والجثث إلى مشفى المجتهد الحكومي.

وكانت أعمار الأطفال السبعة تتراوح بين 3 سنوات و13عامًا، وكلهم من عائلة عرنوس.

وتفقد رئيس الوزراء السوري عماد خميس، برفقة محافظ دمشق، وعدد من المسؤولين السوريين، مكان الحريق الذي خلَّف خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح، وباشرت فرق التحقيق العمل لكشف أسباب الحادثة.

وانتقد عدد من الناشطين انشغال بعض المشيعين بالتصوير بهواتفهم الجوالة، بدلًا من مراعاتهم حرمة الموت، بحسب تعبيرهم.