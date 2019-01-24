حريق بشارع قرطاج في تونس يلتهم عدة محال (فيديو)

اندلع مساء اليوم الخميس، حريق هائل في قلب العاصمة التونسية، ما تسبّب بتوقف كلّي لحركة المركبات على الطرق.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن تحويل اتّجاه حركة المرور عقب نشوب حريق بـ3 محال تجاريّة بشارع قرطاج في العاصمة التونسية، بينما قام أفراد الأمن بتطويق موقع الحريق.

Posted by Bechir Ayeb Ayeb on Thursday, January 24, 2019

وعمل رجال الدفاع المدني على إخماد النيران، بينما أكّدت مصادر وجود حالات اختناق بسيطة تتم معالجتها حاليًا في سيارات الإسعاف أمام المركز التجاري “البلماريوم”.

حريق مش نرمال في شارع باريس برشلونة الاناللهم سلم Posted by Wahid Ouni on Thursday, January 24, 2019

وأدّى الحريق الى تطاير شظايا البلور، وتصاعد دخان أسود كثيف في المكان، ووصل الدخان حتى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية.

Posted by Bechir Ayeb Ayeb on Thursday, January 24, 2019

وذكرت المصادر أنّ الشرارة الأولى للنيران اندلعت داخل مكتبة بسبب خلل كهربائي، ما اضطُر الحماية المدنية إلى قطع التيار الكهربائي.