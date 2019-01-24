مذيعة لبنانية تتعرض لحادث سير مروع (صور)

تعرَّضت الإعلامية اللبنانية لوريك صابونجيان دزادوريان، المذيعة بقناة otv اللبنانية، الأربعاء، لحادث سير مروّع إثر انقلاب سيارتها التي كانت تستقلها.

وأفادت مصادر لبنانية محلية بأن الحادث وقع على طريق “انطلياس” بعدما انزلقت إطارات سيارة المذيعة لوريك على مادة المازوت؛ ما أدى إلى انقلابها.

ونجت المذيعة -التي كانت تقل طفلها بصحبتها لإيصاله إلى الحضانة- من موت محقَّق، إذ أصيبت ببعض الرضوض وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

و​لوريك صابونجيان دزادوريان​ هي مذيعة النشرة الأرمنية في قناة otv الفضائية اللبنانية، حسب موقع “النشرة” الفنية اللبناني.