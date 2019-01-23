مقتل طفلين إثر انفجار استهدف حفل زواج في السودان

المصدر: ا ف ب

أعلنت الشرطة السودانية، الأربعاء، أن طفلين قُتلا، وأُصيب 50 شخصًا بجراح عندما رمى أحدهم قنبلة على حفل زواج في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم:”مساء الثلاثاء قُتل طفلان، وجُرح 50، إصابات البعض منهم خطرة نتيجة إلقاء شخص قنبلة على حفل زواج في منطقة مايو جنوب العاصمة”.

وأضاف:”تمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وبدأت التحريات بإشراف النيابة، والدلائل تشير إلى أن أسباب الحادثة اجتماعية وعلى علاقة بالزواج”.

وينحدر العديد من سكان حي مايو الفقير من إقليم دارفور، ومنطقة جبال النوبة، كما أن بعضهم من جنوب السودان.

ويعيش السودان هذه الأيام أزمة سياسية واقتصادية، انعكست بمظاهرات غاضبة وصلت إلى حد المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة.