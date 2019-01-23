تطور جديد في اختفاء سعود الرشيدي بالكويت

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، أخبارًا، تؤكد العثور على الشاب سعود بدر الرشيدي بعد اختفاء دام قرابة أسبوعين كاملين.

وحسب ما ذكره ناشطون، فقد عثر على الرشيدي بأحد مقاهي منطقة حولي، إذ قادت كاميرا أحد المقاهي، أمس الثلاثاء، الشرطة للعثور عليه.

فيما كشفت أنباء متداولة، أن الشاب توارى عن الأنظار بسبب خلافات أسرية.

وسبق أن قال شقيقه، إن سعود أخذ بعض أغراضه في حقيبة وغادر المنزل مستقلًّا مركبة، مضيفًا أن سعود يعاني اضطرابات نفسية، وساءت حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

وكان روّاد مواقع التواصل، تفاعلوا مع قضية سعود الرشيدي، في محاولة للمساهمة في العثور عليه، مبيّنين أنه يبلغ من العمر 22 سنة، وهو من سكان منطقة “سعد العبدالله”، وخرج من مسكن ذويه، بمركبة أبيه، ولم يعد بعدها.