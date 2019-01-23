اعتداء بالضرب على دبلوماسية أمريكية بالكويت

تكثّف الأجهزة الأمنية في محافظة الأحمدي في دولة الكويت من بحثها وتحرياتها عن شخص مجهول، أقدم على ضرب دبلوماسية أمريكية مقابل ممشى بمنطقة المهبولة.

وحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، فقد استبعد مصدر أمني أن يكون الاعتداء له بعد سياسي، خاصة أن المجني عليها كانت تمارس رياضة المشي وقت الاعتداء، بما يدل على أن الاعتداء قد لا يتجاوز قضية تحرش.

وفي التفاصيل، فإن أمريكية تقدمت للشرطة ببلاغ، مبيّنة أنَّها تعمل في منصب دبلوماسي، وبينما كانت تمارس رياضة المشي في منطقة المهبولة قام شخص بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت الدبلوماسية تقريرًا طبيًّا بالواقعة.