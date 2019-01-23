حادث مميت في السعودية يقسم مركبة إلى نصفين (صور)

أدى حادث مروع بين مركبتين في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى انشطار إحداهما جزأين، ما أسفر عن وفاة قائدها.

وأظهرت عدة صور، المركبة التي تضررت بالكامل من جراء الحادث، الذي وقع في محافظة الطائف وخلّف أضرارًا بشرية ومادية جسيمة.

ويتضح في الصور بعض الأشخاص الذين كانوا يعاينون الحادث مع ظهور سيارة إسعاف، فيما تواجدت آلية رافعة لسحب السيارات المتضررة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث وأسبابه من قبل الجهات المعنية، كما لم يتضح عدد الركاب الآخرين في المركبة الأخرى، وفيما إذا كان هناك أي إصابات، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

وتشهد المملكة العربية السعودية أحد أعلى معدلات حوادث المرور في العالم، حيث إن معدل الوفيات من حوادث الطرق، يصل إلى 17 شخصًا على الأقل يوميًا، أي شخص كل 40 دقيقة.