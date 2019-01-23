وفاة طفل رضيع غرقًا في مسبح بالكويت

لقي طفل كويتي حتفه بعدما غرق داخل حمام سباحة في إحدى المزارع القائمة بمنطقة “العبدلي” بالعاصمة الكويتية، وفق ما أفادت به، اليوم الأربعاء، صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وذكرت الصحيفة أن طفلاً يبلغ من العمرعامين لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى “الجهراء” بعدما نقل إليها بواسطة طائرة إسعاف، إثر غرقه داخل حمام سباحة في إحدى مزارع العبدلي.

ولم يعرف على وجه التحديد ملابسات وجود الطفل في المسبح، وما إذا كان قد غافل والديه وسقط داخله.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الجهات الأمنية، تلقت إشارة هاتفية إلى العمليات من مستشفى “الجهراء” تفيد بوصول طفل بواسطة طائرة ولكنه كان متوفى.

وأفاد الشخص الذي كان برفقة الطفل بأنه تعرض للغرق داخل حمام سباحة في إحدى مزارع العبدلي، مشيرًا إلى أن المزرعة كان يستأجرها مع أقاربه.