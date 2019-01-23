وفاة سبعة أطفال من عائلة واحدة بحريق كبير وسط دمشق‎

لقي سبعة أطفال سوريين من عائلة واحدة حتفهم إثر حريق هائل اندلع ليل الثلاثاء في البناء الذي يقطنون فيه بمنطقة العمارة وسط العاصمة دمشق.

وأكد مصدر في شرطة دمشق أن فوج الإطفاء وطواقم الدفاع المدني استغرقت أكثر من ساعة ونصف الساعة للسيطرة على الحريق وتم نقل المصابين والجثث إلى مشفى المجتهد الحكومي حيث تراوحت أعمار الضحايا بين ثلاث سنوات وحتى ثلاثة عشر عاما وكلهم من عائلة عرنوس.

وتفقد رئيس الوزراء السوري عماد خميس برفقة محافظ دمشق وعدد من المسؤولين السوريين مكان الحريق الذي خلف خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح، وباشرت فرق التحقيق العمل لكشف أسباب الحادث.