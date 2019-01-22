بعد ترحيله بسبب قضية زنا.. مصري يحاول دخول الكويت بهذه الطريقة

منع رجال أمن المطار في دولة الكويت مسافرًا مصريًّا من دخول البلاد، بعد أن قدِم بجواز سفر مزوّر، ويحمل فيه اسمًا مغايرًا لاسمه الأول.

وحسب صحيفة “القبس” المحلية، فإنه تم اكتشاف حيلة الرجل بعد إخضاعه للبصمة التعريفية، إذ تبيَّن أنه مبعد عن البلاد منذ 5 سنوات، بسبب تهمة “زنا وحمل سفاح”.

وفي التفاصيل، فإن المصري قدِم إلى البلاد بتأشيرة زيارة، محاولًا الدخول باسم جديد، لكن البصمة التعريفية كشفت هويته، وتبيَّن أنه مبعد عن البلاد بسبب وجود قضية “زنا وحمل سفاح” مسجلة بحقه.

وتم إبعاد الرجل مجدَّدًا ومُنِع من الدخول، وأعيد على الطائرة ذاتها.