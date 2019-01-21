المغني المغربي حاتم ايدار ينجو من حادث سير مروع (صور)

نجا المغني المغربي حاتم ايدار اليوم الإثنين من حادث سير مروع، وقع على الطريق الرابط بين الدار البيضاء والرباط، وتوفيت فيه ثلاث نساء.

وتعرضت سيارة الفنان المغربي لأضرار مادية، لكنه لم يصب بأذى، خلافًا للأنباء التي راجت حول وفاته.

وسبق للمغني الذي انطلق فنيًا منذ مشاركته في برنامج المواهب العربي “سوبر ستار” سنة 2005، أن واجه الموت لفترة طويلة، عند خضوعه للعلاج من مرض السرطان، لكنه شفي منه.

وتعرض “إيدار” الذي اشتهر بالأغاني الطربية، في السنتين الأخيرتين لهجوم عنيف؛ بسبب توجهه للأغاني الشبابية الخفيفة، واستخدامه كلمات من اللهجة المغربية غير المألوفة، خصوصًا بعد نشر فيديو كليب أغنيته “بنات الدنيا”.