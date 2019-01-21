10 قتلى في انفجار سفينة واحتراق أخرى بالبحر الأسود

لقي 10 أشخاص مصرعم إثر انفجار سفينة واحتراق أخرى في مضيق “كيرتش” بالبحر الأسود، بحسب ما ذكرت وكالة البحرية الروسية يوم الإثنين.

وأوضحت الوكالة أن “النيران نشبت في سفينتين، في مضيق كيرتش بالبحر الأسود، الأولى تقل 17 شخصًا والأخرى تقل 14، وكلهم يحملون الجنسيتين التركية والهندية”.

وأضافت أن إحدى السفينتين انفجرت لاحقًا، مشيرة إلى أنها ترفع علم تنزانيا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه جرى العثور على عشرة بحارة متوفين فيما تم إنقاذ 14 بعد اندلاع النار في سفينتين بمضيق كيرتش قرب القرم، مضيفة أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

وأشارت إلى أن أفراد الطاقم كانوا يقفزون في البجر فرارا من ألسنة اللهب.