مصري يقتل زوج ابنته طعنًا بسكين

أنهى مسن مصري حياة زوج ابنته بعد أن شهدت الفترة الأخيرة خلافات حادة بينهما، ليرقده جثة هامدة بطعنات نافذة في الصدر والقلب.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة كرداسة بالقاهرة يفيد مقتل عامل “25 عامًا”، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أنّ والد زوجة المجني عليه، قام بطعنه بواسطة سكين، بسبب الخلافات الدائمة بين المجني عليه وزوجته، وسوء معاملته لها، ليقوم المتهم بتسديد الطعنات التي أودت بحياة المجني عليه.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم “60 عامًا” الذي ذكر في أقواله الأولية أن المجني عليه كان يعامل ابنته بطريقة سيئة، وتوجيه الشتائم لها، وهو الأمر الذي أثار حفيظته كثيرًا، رغم تحذيره له بعدم تكرار الإساءة لها ولأسرتها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة الجثة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن الحالة قبل التصريح بدفنها.