اختفاء شاب إماراتي في الحرم المكي

فقدت آثار شاب إماراتي زائر يبلغ من العمر 17 عامًا في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية بعد اختفائه مؤخرًا.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، فإن الشاب فقد منذ ثلاثة أيام بعد قدومه المملكة مع أسرته لأداء العمرة، وتكثف الجهات الأمنية بحثها عنه حاليًا.

وفي التفاصيل، قال شقيقه: “إن المفقود يبلغ 17 عامًا ومن جنسية إماراتية، واسمه خالد حسين محمد الدرمكي”، مقدمًا أوصافه الشخصية، ومؤكدًا معاناته من اضطرابات نفسية.

وأوضح: “فقدناه قبل ثلاثة أيام أثناء أداء الطواف بالحرم وتقدمنا للجهات الأمنية ببلاغ وراجعنا جميع المستشفيات ولم نعثر عليه”.