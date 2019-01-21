زفة عريس خليجي على حمار تثير جدلًا (فيديو)

أثار مقطع فيديو طريف لزفاف شاب خليجي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا وجدلًا بين ناشطين بمختلف منصات التواصل.

وظهر شاب، مثلم الوجه، قال ناشطون إنه العريس وإنه سعودي الجنسية، على ظهر “حمار” أثناء دخوله صالة الزفاف، فيما تحلّق حوله شبان ارتسمت على وجوههم البسمة.

وتسبب المقطع المتداول بجدل بين رواد مواقع التواصل، فمنهم من هاجم العريس بشدة منتقدًا إياه على تصرفه، ومنهم من اعتبر تصرفه من قبيل المزاح.

وكتب مغرد عبر تويتر يدعى “عبدالله آل سلمان”: “قبل خمسين سنة كان الحمار مثل المرسيدس الموضوع عادي لأنه متحدي زملاؤه والرجال ما ينقص من قيمته انه ركب حمار لان افضل البشر ركب على دابه”.

فيما أوضح آخر يحمل اسم “سعيد”: “سمعت يقولون هذا متحدينه ربعه بالدوام اذا دخل العرس على حمار له ٥٠ الف ريال والعلم عند الله”.

لكن ناشطًا يدعى “تركي” قال: “هذا مو العريس هذا واحد من الحضور وهذا عندنا في صامطه لازم تزودو وتكذبو من عندكم لا حووول”.

وأكد “فيصل المباركي” ما ذهب إليه “تركي” مبينا أن من ظهر على الحمار صديق العريس وليس العريس، مرفقًا صورة للعريس: “هذا مو العريس هذا صاحب العريس العريس الى في الصوره”.

بينما ذكر آخرون أن أصدقاء العريس تعمدوا إحراجه، وأن صديقًا آخر له دخل أيضًا إلى القاعة على دراجة نارية.

هذا مو العريس هذا صاحب العريس العريس الى في الصوره pic.twitter.com/NsYSAbVDPK — Faisal mobarakl (@mubaraki94) January 20, 2019

وعلق “نايف الرديعان”: ” اتوقع منصدم من العروس فخربها”. فيما سخرت “نوني”: ” هذا فارس الاحلام بس ع حمار”.

اتوقع منصدم من العروس فخربها???????????? — نايــف الرديــعان (@farwala1) January 21, 2019

وانتقد “نادر”: “اشياء صارت بالاعراس غريبة جدا البعض يفكرها انها لفته للانتباه بينما هي عدم احترام الضيوف وخاصة ضيوف تجي من مسافات بعيدة تقديرا للعريس او اهله وللاسف المفاجأة تكون كما في الفيديو”.

اشياء صارت بالاعراس غريبة جدا

البعض يفكرها انها لفته للانتباه

بينما هي عدم احترام الضيوف

وخاصة ضيوف تجي من مسافات بعيدة

تقديرا للعريس او اهله وللاسف المفاجاءة تكون كما في الفديو اعلاه !! — نادر (@RZZMM) January 20, 2019

واستنكر “فهد اليامي”: “قلة أدب وقلة عقل الشرهه مو عليه الشرهه علي من زوجه والشرهه الكبرى علي من قبلت به فارس احلام”.

قلة أدب وقلة عقل

الشرهه مو عليه الشرهه علي من زوجه

والشرهه الكبرى علي من قبلت به فارس احلام???? — فهد اليامي (@hooh960) January 21, 2019

كما ذكر ناشطون – معلومات لا يمكن التثبت من صحتها – بشأن قيام صاحب القصر رفع دعوى على العريس لدخوله القاعة على حمار.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل، كما لا يمكن التثبت من زمان ومكان الفيديو.