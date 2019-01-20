مقتل 7 جزائريين وجرح آخرين في حادث اصطدام حافلتين (صور)

قتل 7 أشخاص، اليوم الأحد، وجرح آخرون بحادث سير في الجزائر، تمثل باصطدام حافلتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين.

وقالت مديرية الدفاع المدني الجزائري، في بيان إنه جرى نقل جثث الضحايا وإسعاف الجرحى، وسحب الحافلتين، على طريق بلدة “حجوط” في ولاية تيبازة غرب العاصمة.

ولم تعلن قوات الدرك الوطني لغاية الآن عن سبب الحادث، إذ باشرت تحقيقًا لكشف ملابساته.

وقالت مصادر أمنية لـ”إرم نيوز”، إن “الحصيلة كانت ستكون أكثر، لو لم تكن حافلة نقل الطلاب فارغة، إذ كانت متوجهة إلى المحطة المخصصة لهم بغرض نقلهم إلى جامعات العاصمة”.

وتعود ملكية حافلة الطلاب المصطدمة مع حافلة خاصة لنقل المسافرين، لأسطول رجل الأعمال المعروف بقربه من الحكومة، محيي الدين طحكوت الذي يسيطر على قطاع النقل الجامعي في الجزائر.

وتخلف حوادث السير يوميًا قتلى وجرحى، حتى أضحى الجزائريون يخشون ما يسمونه “إرهاب الطرقات”، فيما تُرجع السلطات أسباب ذلك إلى الإفراط في السرعة والانشغال بمسائل أخرى خلال القيادة.