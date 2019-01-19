الأمن الأردني يكشف نتائج تشريح جثة مواطن كويتي عثر عليها في بناء قيد الإنشاء

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، مساء السبت، إن تقرير التشريح الذي قامت به لجنة من المركز الوطني للطب الشرعي لجثة شخص من جنسية عربية “كويتي” والذي كان قد عثر عليه متوفيا في منطقة دير غبار في العاصمة عمان، قد بين أن سبب الوفاة يعود للإصابات الرضية الشديدة المتعددة الناتجة عن السقوط من علو ولايوجد شبهه جنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية في الأردن، عثرت صباح السبت، على جثة مواطن كويتي في بناية قيد الإنشاء، في العاصمة الأردنية عمان.

وقال مصدر أمني لصحيفة “القبس” الكويتية، إن “الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة؛ لمعرفة ملابسات الموضوع، وجرى إبلاغ السفارة الكويتية في عمان بالحادثة”.

وذكر “المجلس” للخدمات الإخبارية في تغريدة على تويتر، أن الجثة تعود لمواطن كويتي يُدعى “ب.م” من مواليد 1992، ذهب إلى الأردن في يوم رأس السنة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أن الوفاة ناتجة عن سقوط من أعلى المبنى، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو حادث انتحار.