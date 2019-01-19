المغرب: اعتقال طالب أمازيغي بتهمة قتل زميله “الصحراوي”

اعتقلت الشرطة المغربية، مساء اليوم السبت، طالبًا ينتمي إلى الحركة الثقافية الأمازيغية بضواحي كلية العلوم بمدينة أغادير، بتهمة قتل زميل له منحدر من الأقاليم الصحراوية.

وذكر موقع “برلمان كوم”، أنّ “المتهم يدعى عمر آيت حدو ويبلغ من العمر 25 عامًا، وقد تورط في جريمة قتل الطالب عبدالرحيم بدري، الذي كان إبان حياته ينتمي لفصيل الطلبة الصحراويين، خلال اشتباكات بين الفصيلين يوم 18 مايو الماضي داخل كلية ابن زهر بأغادير”.

وحوّل الفصيلان فضاء كلية الآداب يومها إلى ساحة حرب بالحجارة والأسلحة البيضاء، بعد خلاف دام طيلة أسبوع، تعرض خلاله الضحية لضرب مبرح خلال المواجهات، نقل على إثره إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني حيث فارق الحياة متأثرًا بجروحه.

وعرفت الجامعات المغربية ولا تزال طيلة تاريخها، صراعات بين العديد من الفصائل، خصوصًا الإسلاميين واليساريين؛ بسبب خلافات في المواقف حول السياسة والدين، كانت تتحول إلى معارك تصل حد القتل أحيانًا، كما هو الحال في قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية “عبدالعالي حامي الدين” التي أعيد فتحها.

أما جامعة ابن زهر بأغادير، فتتميز دون غيرها بالخلاف الدائم بين الطلبة الأمازيغ والصحراويين، بحكم موقعها الجغرافي بعاصمة سوس (جزء من أمازيغ المغرب)، وقربها من الأقاليم الجنوبية وبالتالي يقصدها الكثير من الطلبة الصحراويين.