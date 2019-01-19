سرقة 215 ألف ريال من شاب سعودي في عملية سطو بالرياض (فيديو)

تعرض شاب سعودي لعملية سطو نفذها مجهولون، الخميس الماضي، في العاصمة السعودية الرياض بعد أن قاموا بمراقبته.

وتمكنت العصابة من سرقة قرابة 215 ألف ريال سعودي من ناصر القحطاني، أثناء نزوله من مركبته متوجهًا إلى مكتبه.

وتداول ناشطون، اليوم السبت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اللحظات التي تمت فيها عملية السرقة.

وقال القحطاني “إن العصابة كانت على ما يبدو قد راقبته أثناء توجهه إلى أحد فروع البنوك، حيث قام بسحب المبلغ المالي “، مضيفًا “أنه توجه بعد ذلك إلى مقر شركته في منطقة العليا شارع وادي الجرير في العاصمة الرياض”، بحسب صحيفة “المرصد”.

وقال الشاب السعودي إنه فور ترجله من سيارته داهمه من الخلف شخص من أصحاب البشرة السوداء، نحيف وطويل القامة ويرتدي قميصًا وبنطالًا، وقام بخطف المبلغ من يده، حيث كان يضعه في كيس، وركض به اتجاه مركبة كانت تنتظره بيضاء اللون ومظللة، حيث قام بركوبها والفرار من المكان .

وأشار القحطاني إلى أنه مد يده وأمسك بالكيس، إلا أن اللصوص قاموا بدفعه على الأرض وسقط، حتى إن “كفرات” السيارة كادت تصيبه.