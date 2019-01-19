مصري يذبح طفلة بعد محاولة اغتصابها داخل مسجد.. وهذا مصيره

أصدرت محكمة جنوب الجيزة في مصر، السبت، حكمًا بالإعدام على المتهم باغتصاب وقتل طفلة داخل مسجد، بإحدى قرى مركز أوسيم.

وأحالت النيابة العامة المتهم بذبح طفلة داخل حمام مسجد بإحدى القرى بمنطقة “أوسيم”، بعد محاولة اغتصابها إلى محكمة جنايات الجيزة؛ لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات، ليصدر الحكم ضده بالإعدام شنقًا.

وكانت تحقيقات النيابة الأولية، كشفت استدراج المتهم ويبلغ من العمر 25 عامًا، للمجني عليها وعمرها 4 أعوام، من أمام أحد المساجد وبصحبتها شقيقها يصغرها سنًا إلى داخل المسجد، حيث طلب من شقيقها الانصراف، بحجة مناداة إمام المسجد، وترك الطفلة بأحد الأماكن المخفية، وعندما عاد شقيقها للسؤال عنها، أخبره بأنها ذهبت لاستكمال اللعب مع أصدقائها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم عاد إلى الطفلة، واصطحبها إلى دورة مياه المسجد، وحاول تجريدها من ملابسها، إلا أنها رفضت وحاولت أن تهرب منه وهي تبكي وتصرخ للاستنجاد بأحد المارة أمام المسجد؛ الأمر الذي أثار خوفه من اكتشاف أمره، فقرر إخراج سكين من جيبه وذبح المجني عليها وتركها داخل الحمام، وفر هاربًا.

وأضافت، أنه بفحص الكاميرات بمحيط المسجد، تبين خروج المتهم من المسجد وقت الجريمة، وتبين أنه من القرية، وبسؤال شهود العيان أكدوا وجوده بالقرب من المسجد وقت الجريمة.