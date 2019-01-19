بعد يوم من انقلاب مركبة زوجها.. ملكة بريطانيا تخالف قواعد المرور (صور)

خالفت الملكة البريطانية “إليزابيث الثانية” قواعد المرور بالقيادة دون حزام أمان، في حادث غريب ومثير للدهشة.

ويأتي التجاوز الصادم من الملكة لقواعد المرور، أمس الجمعة، بعد يوم واحد فقط من تعرض زوجها الأمير “فيليب”، لحادث سير انقلبت فيه سيارته.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اصطدمت سيارة الأمير فيليب دوق إدنبره، يوم الخميس، بأخرى وانقلبت قرب ساندرينغهام شرق إنجلترا.

ومن جانبه قال متحدث باسم القصر، إن “الدوق لم يصب، إلا أن السيارتين لحقت بهما أضرار بالغة”.

ووفقًا للصحيفة، كانت الملكة إليزابيث الثانية تقود سيارة من طراز “رانج روفر” بالقرب من موقع حادث زوجها في ساندرينغهام، عندما وثّقت عدسات المصورين مخالفة مرورية للملكة، حيث لم تكن تضع حزام الأمان، الأمر الذي يعتبر مخالفًا لقوانين المرور في المملكة المتحدة.

وبموجب قانون السير في المملكة المتحدة، فإن السائق مُلزم بارتداء حزام الأمان خلال قيادة سيارته، وكسر هذه القاعدة يعرض السائق لمخالفة تصل قيمتها إلى 500 جنيه إسترليني، لكن الملكة محصنة ضد أي إجراءات مدنية أو جنائية.

وعلق القصر على الصور المنشورة بالتأكيد على أن الملكة حريصة على ضمان امتثالها للقانون.

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الملكة هذا الموقف، حيث سبق لأحد الأشخاص القاطنين في غرب ميدلاندز أن اتصل برقم الطوارئ 999 ليبلغهم أن إليزابيث الثانية لا ترتدي حزام الأمان، وهي في سيارتها متوجهة إلى لندن، موضحًا أنه أقدم على هذا الاتصال، خوفًا على سلامة الملكة.