وفاة 6 مصريين من أسرة واحدة اختناقًا داخل منزلهم

لقي 6 مصريين من أسرة واحدة حتفهم اختناقًا؛ نتيجة تسريب الغاز داخل شقتهم بأحد العقارات في محافظة الفيوم.

وتلقى قسم الطوارئ بمديرية الصحة في الفيوم إخطارًا بعثور الأهالي بمساكن التعاونيات، بمنطقة كيمان فارس، على أسرة كاملة مكونة من الأب والأم و4 أولاد، متوفين داخل شقتهم.

وانتقل مفتش الصحة إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفين هم: “محمد محفوظ حسانين”، (60 سنة-الأب)، وزوجته “زمزم حسين محمود” (50 سنة- الأم)، وأولادهم كل من “شهد” (21 سنة)، و”شاهندة” (21سنة)، و”مروان”، و”حبيبة”.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي أمرت بدفن الجثث.

تأتي الحادثة بعد يومين من حادث مشابه، حيث لقي 5 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم خنقًا؛ جراء تسرب غاز من سخان في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.