بعد ساعات من تحطم سيارته.. الأمير فيليب يحصل على سيارة جديدة من هذا النوع (فيديو وصور)‎

حصل الأمير فيليب، دوق ادنبره وزوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، على سيارة “لاند روفر” جديدة، عقب ساعات من الحادث الذي تعرض له وتحطمت سيارته خلاله.

وتعتبر السيارة من ماركة “فريلاندر” لاند لوفر سوداء اللون، نسخة طبق الأصل من السيارة القديمة للأمير فيليب، التي اصطدمت بشاحنة بالقرب من مزرعة ساندرينجهام في نورفولك، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال دوق ادنبره (97 عامًا) للشرطة إن ضوء الشمس أثر على رؤيته قبل الاصطدام قرب نورفولك، مساء يوم الخميس.

واقترح الخبراء أنه يمكن مقاضاة الأمير فيليب أو إجباره على تسليم رخصة قيادته، فيما يحتدم الخلاف حول ما إذا كان عمره أكبر من أن يكون على الطرق.

وتجري الشرطة البريطانية تحقيقًا في الحادث، وقالت الشرطة إن شخصين في سيارة أخرى نُقلا إلى المستشفى عقب الحادث، وهما سائقة 28 عامًا، تعرضت لجروح في الركبة، وامرأة أخرى 45 عامًا تعرضت لكسر في الرسغ، ولم يتعرض رضيع، لا يتجاوز تسعة أشهر، لأذى.

وكان قد تعرض الأمير فيليب دوق أدنبره إلى حادث مروري وقع بالقرب من مزرعة ساندرينغهام شرقي إنجلترا، وذكر بيان صدر عن قصر باكنغهام، أن “الأمير لم يتعرض لأي إصابة في الحادث”.