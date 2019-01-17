زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب يتعرض لحادث سير (صورة)‎

أعلن قصر بكنجهام، اليوم الخميس، تعرض الأمير فيليب، دوق ادنبره وزوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، لحادث سيارة.

ولم يصب الأمير البالغ من العمر 97 عامًا في الحادث، الذي وقع بالقرب من مزرعة ساندرينجهام في نورفولك، وفقًا لصحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

واصطدمت سيارة الأمير فيليب بسيارة أخرى، وتظهر الصور من المشهد سيارة واحدة على جانبها في الطريق، في حين يبدو أن الأخرى قد تحطمت في الأدغال.

وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

ورغم اقترابه من عامه الـ100، إلا أنه لا يزال يقود سيارته بنفسه، وكثيرًا ما تتم مشاهدته وهو يقود سيارته منفردًا، في أرجاء منطقة “بالمورال” في اسكتلندا.

وكانت الملكة إليزابيث والأمير فيليب يقيمان في ساندرينجهام منذ عيد الميلاد.

يُذكر أن الأمير فيليب تقاعد عن أداء واجباته الملكية في 2 أغسطس 2017 بعد أن بلغ عامه السادس والتسعين، وشارك في ذلك اليوم في آخر فعالية رسمية له، وبعد هذا الإعلان شكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأمير فيليب على الخدمات التي قام بها، متمنيةً له الاستمتاع بالتقاعد.