فرنسا.. إصابة 3 أشخاص في حريق بإحدى الجامعات‎ (فيديو)

فرنسا.. إصابة 3 أشخاص في حريق بإحدى الجامعات‎ (فيديو)

المصدر: الأناضول

أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، اليوم الخميس، في حريق بجامعة “ليون 1” بالمدينة التي تحمل الاسم ذاته، شرقي فرنسا.

وقالت الجامعة في بيان على موقع “تويتر”، إن “حريقًا اندلع فوق سطح أحد مباني الجامعة، ما أوقع 3 جرحى (دون تحديد هويتهم)”.

وأضافت أن “أعمال الترميم التي يشهدها الحرم الجامعي” وراء وقوع الحريق.

وبحسب وسائل إعلامية محلية، بينها إذاعة “فرانس إنفو”، فإن الحريق نتج عن انفجار 3 إسطوانات للغاز.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع