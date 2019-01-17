فرنسا.. إصابة 3 أشخاص في حريق بإحدى الجامعات‎ (فيديو)

أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، اليوم الخميس، في حريق بجامعة “ليون 1” بالمدينة التي تحمل الاسم ذاته، شرقي فرنسا.

وقالت الجامعة في بيان على موقع “تويتر”، إن “حريقًا اندلع فوق سطح أحد مباني الجامعة، ما أوقع 3 جرحى (دون تحديد هويتهم)”.

لحظة وقوع انفجار مروع داخل جامعة #ليون بـ #فرنسا، وسط أنباء عن تسبب قارورة غاز في الحادث#إرم_نيوز pic.twitter.com/5QFVVENchG — إرم نيوز (@EremNews) January 17, 2019

وأضافت أن “أعمال الترميم التي يشهدها الحرم الجامعي” وراء وقوع الحريق.

وبحسب وسائل إعلامية محلية، بينها إذاعة “فرانس إنفو”، فإن الحريق نتج عن انفجار 3 إسطوانات للغاز.