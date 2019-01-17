مسن في الكويت يفارق الحياة خلال الوضوء

فارق مسن من بدون الكويت الحياة خلال وضوئه للصلاة بأحد المساجد بعدما توقف قلبه عن النبض، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وتوفَّى الرجل الستيني، في مغاسل مسجد بمنطقة “الواحة” بعد سقوطه خلال الوضوء قبل نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج من قبل رجال الإسعاف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية أول من أمس عن سقوط رجل من البدون يبلغ من العمر 67 عامًا.

وأضاف أنه على الفور توجَّه رجال الدوريات والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيَّن أن الرجل الذي كان يتوضأ لصلاة العشاء توقف قلبه وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات الأطباء إعادة النبض.