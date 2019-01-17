حريق في مبنى وزارة النفط العراقية‎ (صور وفيديو)

اندلع حريق، اليوم الخميس، في مبنى وزارة النفط العراقية وسط بغداد.

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقاطع فيديو تظهر تصاعد ألسنة الدخان بشكل “كثيف” من مبنى الوزارة.

وأضاف النشطاء ان “الحريق نشب في الطابق الأخير العلوي في مبنى الوزارة”.

ولم تصدر أي توضيحات رسمية حول الحريق حتى الآن.

ومن جانبه، قال أحمد خلف ضابط في شرطة بغداد، إن فرق الدفاع المدني تكافح حتى الساعة لغرض إخماد الحريق وعدم انتشاره لباقي طوابق الوزارة.

وتابع “لغاية الآن لا توجد معلومات عن حجم الأضرار أو السبب وراء اندلاع الحريق”.

وسجل على مدى الأشهر الماضية وخصوصًا في فصل الصيف العديد من الحرائق في المؤسسات العراقية، كان أغلبها بسبب “تماس كهربائي” أتت في معظمها على مجموعة من الوثائق والمستندات، وفق إعلان السلطات.