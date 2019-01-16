مصرع 5 سوريين إثر حريق في أنقرة (فيديو)

أعلن نائب وزير الداخلية التركي محمد أرصوي، مصرع 5 سوريين إثر اندلاع حريق ورشة أثاث في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك خلال تصريح للصحفيين، عقب وصول المسؤول التركي إلى مكان اندلاع الحريق في حي “سيتالار” بمنطقة “ألتن داغ”.

وعلى صعيد متصل، قال والي أنقرة، واصب شاهين في تصريح صحفي خلال زيارته إلى مكان اندلاع الحريق:”للأسف هنالك 5 سوريين فقدوا حياتهم جراء تأثرهم بدخان الحريق، نتمنَّى لهم الرحمة”.