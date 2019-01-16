النيران تلتهم مجموعة من حافلات النقل العمومية في المغرب (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحريق مركبات نقل عام في الدار البيضاء وسط غرب المغرب، لم يُسفر عن وقوع خسائر بشرية.

والتهمت ألسنة اللهب محرك حافلة للنقل العمومي في المدينة تابعة لشركة “المدينة بيس” في ساحة وادي المخازن، وهي المرة الثانية خلال 24 ساعة، حيث أتت النيران يوم أمس الثلاثاء على حافلة ثانية في تقاطع شارعي أنفا والزرقطوني، وحوّلتها إلى حطام متفحم.

وأثارت هذه الحوادث مخاوف لدى سكان المدينة الذين شرعوا في مقاطعتها واللجوء إلى وسائل نقل أخرى، كسيارات الأجرة، الكبيرة والصغيرة، والترامواي.

وعكست كلا الواقعتين الحالة الميكانيكية المتردية لحافلات النقل العمومي في العاصمة الاقتصادية للمغرب، وإن كان تم فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية حول أسباب الحريق، إلا أن المدوّنين أكدوا على مواقع التواصل أن الأمر يتعلق بحافلات منتهية الصلاحية.