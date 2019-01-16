مصر تتسلّم جثمان مواطنها المعتدى عليه في الأردن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، تسلّم جثمان مواطنها عبدالجواد علي المصري عبدالرحمن، الذي تعرّض لاعتداء في مدينة إربد شمال الأردن.

وقال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان للوزارة، إن جثمان المواطن المصري وصل إلى البلاد، بعد قيام السفارة في الأردن بإنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان بسرعة.

وأكد الدبلوماسي المصري أن السفارة المصرية في عمّان تتابع الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية بالتنسيق مع السلطات الأردنية، متقدمًا بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

وتعرّض المواطن المصري الذي يعمل في الأردن لطعنة بسكين من مواطن أردني، جرى القبض والتحفظ عليه، وتحويل القضية إلى المدعي العام الأردني.

وأدت عملية الطعن إلى إصابة المجني عليه في الرقبة والرأس، وانكسار السكين داخل رأسه، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة، لكنه تُوفي بسبب وجود تهتك في جزء من المخ.