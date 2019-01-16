القبض على مشعوذ بالسعودية يدّعي مضاعفة الأموال بالسحر

ألقت السلطات في السعودية يوم الأربعاء القبض على وافد من جنسية عربية، قام بالاحتيال على أشخاص آخرين في العاصمة الرياض، وأوهمهم بمقدرته على مضاعفة الأموال من خلال السحر والشعوذة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن علوش بن فارس السبيعي، المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض قوله إن “اللجنة المركزية الميدانية المعنية بمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي ومفسري الرؤى، رصدت قيام أحد الوافدين من الجنسيات العربية بالاستيلاء على مبلغ (14) مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بأعمال السحر”.

وأشار السبيعي في بيانٍ صدر عن إمارة منطقة الرياض، إلى أن “اللجنة تمكنت من القبض على الوافد المذكور، بدعم ومساندة من الجهات الأمنية، حيث تمت إحالته للجهات المعنية وفق النظام”.

وحذرت إمارة الرياض المواطنين والمقيمين من خطورة الإقدام على مثل تلك الممارسات أو الترويج لها، متوعدة بمحاسبة كل من يثبت تورطه بمثل تلك الممارسات المخالفة، والتعامل معه بكل حزم.