حريق هائل في مخيم لنازحين عراقيين في أربيل (صور وفيديو)

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في أحد مخيماتها للنازحين في محافظة أربيل، شمال العراق، مما أدى إلى احتراق 14 كرفانًا للنازحين.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن “حريقًا اندلع في مخيم هرشم في مركز محافظة أربيل دون وقوع أية إصابات بشرية”، موضحة أن “الحريق أسفر عن احتراق 14 كرفانًا للنازحين”، عازية أسباب الحادث إلى حدوث تماس كهربائي، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء سيطرت على الحريق وقامت بإخماده”.

وأكدت أن “قسمًا من محافظات الإقليم استنفرت كوادرها حال وقوع الحريق للمشاركة في إنقاذ وانتشال العائلات من موقع الحريق، ورفع الأنقاض ليتم تجهيز المخيم مرة أخرى بالكرفانات عوضًا عن الكرفانات التي نشب فيها الحريق، وذلك بالتنسيق مع محافظة أربيل ومؤسسة البارزاني الخيرية”، مبينة “أنه تم توزيع مساعدات منزلية وغذائية وعينية وصحية بعد الحادث على العائلات المتضررة”.

ويقيم نحو 300 عائلة نازحة من سنجار والموصل في مخيم هَرشَم للنازحين، كما تفيد الإحصائيات بأن عدد سكان المخيم يبلغ 1500 نسمة، لم يعودوا إلى ديارهم حتى الآن بسبب غياب الأمن والاستقرار عن مناطقهم.