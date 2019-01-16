أم قاسية تترك أطفالها فريسة المرض والقذارة (صورة)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة بتهمة الإهمال، وعدم الاعتناء بأسرتها ما أدى إلى تعفن أسنان أطفالها الثلاثة.

واكتشف رجال الشرطة في ولاية فلوريدا الحالة المزرية لمنزل أنغليكا كرايتس أثناء زيارتهم له بعد مكالمة هاتفية من الأطفال، حيث أبلغوا بأنهم لا يستطيعون إيقاظ والدتهم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن رجال الشرطة اضطروا لكسر باب غرفة النوم، وإيقاظ الأم التي أخبرتهم أنها تعبة جدًا بسبب سهرها مع أصدقاء الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن رجال الشرطة لاحظوا أن أسنان الأطفال الثلاثة كانت صفراء ومتعفنة، وأن هناك رائحة براز في البيت ووجود خيوط عناكب على النوافذ والسقف ومخلفات طعام وبقايا سجائر على الأرض، فيما كانت كلاب وقطط كثيرة تجري حول المنزل.

وأضافت أن الشرطة وجهت للمرأة تهمتين تشملان إهمال الأطفال والمنزل، وتم حبسها وتحديد مبلغ 4 آلاف دولار كفالة لإطلاق سراحها بانتظار محاكمتها.

ولم تحدد الصحف عمر الأطفال لكن صور نشرت على صفحة أنغليكا أظهرت أن لها ابنتين صغيرتين وطفل وجميعهم كانوا مبتسمين وتظهر أسنانهم بحالة سيئة.