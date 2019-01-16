شجار بين يمنيَّين بالسعودية ينتهي بمقتل طفل

أودى شجار نشب بين مقيمين من الجنسية اليمنية، أحدهما طفل، في محافظة العارضة بمنطقة جازان في السعودية، بحياة الطفل – البالغ من العمر 10 أعوام – بعد تعرضه لإصابة بالغة في الرأس.

وحسب صحيفة “سبق”، فإن بلاغًا ورد لشرطة العارضة يفيد بإصابة طفل يمني يبلغ من العمر 10 أعوام إثر مضاربة، وهو يرقد في المستشفى، وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبيَّن أن الطفل تعرَّض لإصابة بليغة في مؤخرة الرأس ولم يلبث أن فارق الحياة.

وإثر تحقيقات تبيَّن أن الجاني من الجنسية ذاتها، وأن الشجار كان نشب بينه وبين المجني عليه بسبب خلاف، لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وقام الجاني – البالغ 25 عامًا – بتسليم نفسه للشرطة، معترفًا بما نسِب إليه، فيما لا تزال التحقيقات جارية تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

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