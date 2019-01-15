شاب مصري ينتحر تحت عجلات المترو

أقدم شاب مصري على الانتحار، أسفل عجلات مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، خلال دخول القطار إلى محطة ماري جرجس، ليُسجل بذلك أول حالة انتحار في مترو الأنفاق خلال عام 2019.

وقال المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، إن سائق القطار تفاجأ بقفز شاب مصري يُدعى عمر حسن جمعة، ويبلغ 22 عامًا، ويدرس بكلية التجارة، أمام عجلات القطار؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال، ليصبح الحالة الأولى من هذا النوع في العام الجديد.

وأضاف عبدالهادي، في بيان، أنه تم رفع الجثة من على القضبان بمعرفة المسؤولين عن المحطة وشرطة المترو، وتسبب ذلك في تأخير القطار لمدة ٧ دقائق، مؤكدًا أن حركة القطارات تعمل بانتظام في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

جدير بالذكر، أن حالات الانتحار قفزًا أسفل عجلات مترو الأنفاق زادت في مصر خلال العام 2018، والذي سجّل عددًا كبيرًا منها، كانت أغلبها بين الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية؛ جراء الظروف الاقتصادية الصعبة وسوء الحالة النفسية لدى البعض.