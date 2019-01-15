حوادث متكررة.. اعتداء بالضرب المبرح على زبون في “ماكدونالدز” (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مدير أحد فروع مطاعم “ماكدونالدز” في شيكاغو، يبرح عميلًا ضربًا بعد أن بدأ بالسب وتحدي الموظفين أن يقاتلوه، رافضًا الخروج من المطعم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تدخل مدير المطعم وبدأ يلكم العميل العنيد حتى انهار على الأرض، وهنا بدأ المدير الضخم الانحناء ولكمه في رأسه مرارًا وتكرارًا، ثم أمسك العميل بأرجل المدير، قبل أن يرد المدير بضربه في منطقة أسفل الظهر، ويطلب منه النهوض والمغادرة.

وبمجرد نهوض العميل المترنح، تمت رؤية المدير وهو يصفعه بقوة على رأسه قائلًا له اخرج، واستمر المدير المنتصر بملاحقة العميل الذي تراجع نحو باب المطعم، وظل يسبه ويأمره بالرحيل من المطعم، ويقول: “قلت لك ألا تلمسني”.