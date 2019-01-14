لص مصري يقتل شقيقيه بعد عملية سطو

اتفقت مجموعة من الأشخاص في مصر، بينهم 3 أشقاء، على سرقة مواد بناء، وبعد إتمام العملية اختلفوا على تقسيم حصيلة المسروقات، وانتهى الأمر بتبادل إطلاق النار، الذي أسفر عن وفاة شقيقين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة بلاغًا بالعثور على شابين مقتولين داخل سيارة بطلقات نارية على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الجثتين لشابين مصابيْن بطلقات نارية، بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى المشرحة لتحديد هويتهما، وجرى تشكيل فريق بحث يضم ضباط قطاع الأمن العام ومباحث الجيزة؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط مرتكبيها، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن الجثتين.

وتبين من فحص الجثتين أن الرصاص مستقر في منطقتي الصدر والبطن، ما يؤكد قتلهما على مسافة قريبة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقهما الثالث الذي اشترك مع آخرين في سرقة مواد بناء.