لص غبي يخاطر بحياته لسرقة أشياء “بلا قيمة” (فيديو)

خاطر لص غبي بحياته، وكسر بجسده زجاج بوابة متجر في مدينة “يانغتشو” الصينية؛ لسرقة هواتف ذكية، دون أن يدرك أنها للعرض فقط، وبلا قيمة.

ورصدت كاميرات المراقبة اللص وهو يحاول كسر قفل البوابة الزجاجية للمتجر مرارًا وتكرارًا، وعند فشله، سحقها بجسده، ودخل المتجر وسرق 8 هواتف ذكية، وفر هاربًا بها، بحسب ما ذكرتهُ صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الإثنين.

وقالت إدارة المتجر: “إن الأجهزة المسروقة بلا قيمة، حيث وضعت للعرض فقط، بينما حفظت الأجهزة الفعّالة في المخزن”، مشيرة إلى أن تكلفة تركيب الباب الزجاجي أقل قيمة من أجهزة العرض”.