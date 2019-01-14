لص غبي يخاطر بحياته لسرقة أشياء “بلا قيمة” (فيديو)

لص غبي يخاطر بحياته لسرقة أشياء “بلا قيمة” (فيديو)

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

خاطر لص غبي بحياته، وكسر بجسده زجاج بوابة متجر في مدينة “يانغتشو” الصينية؛ لسرقة هواتف ذكية، دون أن يدرك أنها للعرض فقط، وبلا قيمة.

ورصدت كاميرات المراقبة اللص وهو يحاول كسر قفل البوابة الزجاجية للمتجر مرارًا وتكرارًا، وعند فشله، سحقها بجسده، ودخل المتجر وسرق 8 هواتف ذكية، وفر هاربًا بها، بحسب ما ذكرتهُ صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الإثنين.

وقالت إدارة المتجر: “إن الأجهزة المسروقة بلا قيمة، حيث وضعت للعرض فقط، بينما حفظت الأجهزة الفعّالة في المخزن”، مشيرة إلى أن تكلفة تركيب الباب الزجاجي أقل قيمة من أجهزة العرض”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع