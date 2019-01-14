بالصور.. تمساح يلتهم عالمة إندونيسية أثناء إطعامها له

التهم تمساح ضخم عالمة إندونيسية أثناء إطعامها له في بركة ماء مخصصة لتربية التماسيح في محمية حيوانات في إندونيسيا.

ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي عندما كانت ديسي تويو (44 سنة) ترمي الطعام للتمساح البالغ طوله نحو 17 قدمًا (5 أمتار) في البركة التابعة للمختبر البيطري الذي تعمل فيه بمقاطعة سولاويسي الشمالية.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن التمساح الذي يطلق عليه اسم “ميري” قفز فوق حائط يبلغ علوه نحو 8 أقدام وسحب ديسي إلى البركة، قبل أن يقوم بالتهامها.

وأشارت إلى أن موظفي المختبر أصيبوا بصدمة عندما شاهدوا بقية جسم ديسي داخل فك التمساح، صباح اليوم التالي، وأبلغوا رجال أمن المنتزه الذين قاموا بسحب ما تبقى من الجثة من فم التمساح الذي حاول مهاجمتهم.

ونقلت عن متحدث باسم المنتزه قوله، إن التمساح يتناول الدجاج واللحم وسمك التونا يوميًا، ويعرف عنه بأنه عدائي ضد التماسيح الأخرى، لكنه لم يهاجم إنسانًا من قبل.

وقالت: “قررت إدارة المنتزه نقل التمساح إلى مركز بيطري خاص؛ لإجراء فحوصات على معدته”، مشيرة إلى أن الشرطة تحاول الوصول إلى صاحب التمساح، وهو مستثمر ياباني يمتلك المركز البيطري التي كانت ديسي تعمل فيه.